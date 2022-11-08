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Слух: Илон Маск хочет сделать «Твиттер» полностью платным

Слух: Илон Маск хочет сделать «Твиттер» полностью платным
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Покупка «Твиттера» Илоном Маском породила множество мнений. Кто-то порадовался, кто-то огорчился, а некоторые предположили, что после покупки социальная сеть придёт в плохое состояние.

По информации сайта Platformer, Илон Маск хочет сделать «Твиттер» полностью платным. В планах якобы была идея позволить всем использовать «Твиттер» в течение ограниченного периода времени каждый месяц, но для продолжения использования пришлось бы платить. Сам миллиардер по этому поводу пока ничего не говорил.

Якобы на этот шаг Маск может пойти ради того, чтобы увеличить доход социальной сети. Также в материале Platformer указывается, что в самой компании из-за массовых увольнений происходит настоящий сумбур, а менеджеров якобы заставляют перерабатывать.

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