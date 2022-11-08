За новый контент для Modern Warfare 2 отвечают авторы Call of Duty: Vanguard

Ночью Activision объявила, что в следующем году выпустит «новую премиальную Call of Duty». Многие сразу забеспокоились, что о планах на двухлетнюю поддержку Modern Warfare 2 можно забыть, но после репортёр Bloomberg Джейсон Шрайер объяснил ситуацию.

И нет, в 2023 году не выйдет новая полноценная Call of Duty — шутер Treyarch поступит в продажу в 2024 году. А через год поклонникам стоит ожидать платное расширение для Modern Warfare 2 — с сюжетной кампанией и 20 мультиплеерными картами. Хотя наполнение всё ещё может измениться.

Что интересно, по данным Шрайера, за разработку премиального набора неожиданно отвечает студия Sledgehammer Games — создатели провальной Call of Duty: Vanguard. Команда MW2 из Infinity Ward, похоже, будет лишь курировать проект.