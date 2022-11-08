Фанатов Mass Effect наградили новым постером следующей игры

BioWare не поскупилась на День N7. Вслед за важным тизером новой Mass Effect, который фанаты довольно быстро смогли разгадать, разработчики выпустили новый постер игры — эдакое вознаграждение за находчивость сообщества.

Многие предполагают, что на рисунке изображена Омега — на это намекает и цветовая гамма, и некоторые элементы окружения. При этом все три персонажа (кроган, саларианец и турианец) ходят в каких-то кислородных масках.

[картинка в высоком разрешении]

Вчерашний тизер новой Mass Effect также может намекнуть на каноничную концовку трилогии — судя по всему, за основу взят финал с контролем (то есть синяя концовка). Пока это лишь догадки. Вдобавок стоит отметить, что новая часть серии, похоже, станет продолжением и Mass Effect 3, и Mass Effect: Andromeda.