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Фанатов Mass Effect наградили новым постером следующей игры

Фанатов Mass Effect наградили новым постером следующей игры
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BioWare не поскупилась на День N7. Вслед за важным тизером новой Mass Effect, который фанаты довольно быстро смогли разгадать, разработчики выпустили новый постер игры — эдакое вознаграждение за находчивость сообщества.

Многие предполагают, что на рисунке изображена Омега — на это намекает и цветовая гамма, и некоторые элементы окружения. При этом все три персонажа (кроган, саларианец и турианец) ходят в каких-то кислородных масках.

[картинка в высоком разрешении]

Вчерашний тизер новой Mass Effect также может намекнуть на каноничную концовку трилогии — судя по всему, за основу взят финал с контролем (то есть синяя концовка). Пока это лишь догадки. Вдобавок стоит отметить, что новая часть серии, похоже, станет продолжением и Mass Effect 3, и Mass Effect: Andromeda.

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