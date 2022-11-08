СМИ: авторы Lineage 2 делают MMORPG по Horizon Zero Dawn

Корейское издание MTN сообщает, что Sony работает над MMORPG по вселенной Horizon. За разработку отвечает корейская студия NCSoft, известная по Lineage 2 и Guild Wars. Прямо сейчас компания набирает сотрудников для работы над проектом под кодовым названием Project H. Сама NCSoft не подтвердила разработку игры, сославшись на неразглашение информации о создаваемых в компании продуктах. Дата выхода и какие-либо подробности MMORPG неизвестны.

Как отмечает VGC, разработчики Horizon Zero Dawn и Horizon Forbidden West изначально хотели добавить в свои игры кооператив, однако в итоге отказалась от идеи. Пока неясно, над чем именно работают авторы из Guerrilla. Возможно, прямо сейчас голландская студия продумывает концепт третьей части серии.

Также в начале октября сразу несколько инсайдеров сообщили, что Sony работает над ремейком Horizon Zero Dawn.