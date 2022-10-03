Sony зачем-то делает ремейк Horizon Zero Dawn

Sony взялась за создание обновлённой версии Horizon Zero Dawn. Об этом сообщают сразу два известных издания — MP1ST и VGC.
Сообщается, что ремейк или ремастер (пока не совсем понятно, как в итоге назовут переиздание) визуально будет максимально приближен к недавнему сиквелу — Horizon Forbidden West. Для игры улучшат графику, изменят систему глобального освещения, масштабно переработают анимации лиц и тела, добавят режимы производительности и расширят возможности для людей с ограничениями.
Когда ожидать релиз и как будут распространять ремейк, пока сведений нет. Скорее всего, запуск подгадают аккурат к выпуску сериала — сначала на PS5, а затем и на ПК.
Horizon Zero Dawn вышла в 2017 году на PS4 и спустя три года добралась до ПК. Позже игру улучшили для PS5.
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