В Dota 2 открыли голосование за косметические наборы, которые добавят в игру

Разработчики Dota 2 открыли голосование за наборы для сокровищницы Collector’s Cache 2022. Сообщение об этом появилось в разделе игры в Steam.

Владельцы боевого пропуска до 14 ноября смогут выбрать сеты, лучшие из которых позднее будут добавлены в игру. Сделать это можно в меню внутри игры — всего на выбор доступны 127 косметических наборов, созданных пользователями в Мастерской.

Сколько предметов будет добавлено в Collector’s Cache, пока неизвестно, также как и дата выхода сокровищницы в Dota 2.

С 26 октября Battle Pass 2022 стал доступен бесплатно всем игрокам в Dota 2. Для того, чтобы получить боевой пропуск, предмет качества Arcana (на выбор) и месяц подписки на сервис Dota Plus, нужно сыграть 10 матчей в любом режиме.