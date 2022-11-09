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В Dota 2 открыли голосование за косметические наборы, которые добавят в игру

В Dota 2 открыли голосование за косметические наборы, которые добавят в игру
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Разработчики Dota 2 открыли голосование за наборы для сокровищницы Collector’s Cache 2022. Сообщение об этом появилось в разделе игры в Steam.

Владельцы боевого пропуска до 14 ноября смогут выбрать сеты, лучшие из которых позднее будут добавлены в игру. Сделать это можно в меню внутри игры — всего на выбор доступны 127 косметических наборов, созданных пользователями в Мастерской.

Сколько предметов будет добавлено в Collector’s Cache, пока неизвестно, также как и дата выхода сокровищницы в Dota 2.

С 26 октября Battle Pass 2022 стал доступен бесплатно всем игрокам в Dota 2. Для того, чтобы получить боевой пропуск, предмет качества Arcana (на выбор) и месяц подписки на сервис Dota Plus, нужно сыграть 10 матчей в любом режиме.

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