Вышел полноценный трейлер «Пиноккио» от Гильермо дель Торо

Netflix презентовал полноценный трейлер анимационной картины «Пиноккио Гильермо дель Торо». В фильме знаменитый постановщик немного изменил сюжет, поместив историю в фашистскую Италию конца 30-х годов XX века. Пиноккио становится приёмным сыном Джеппето, но его хотят призвать в армию, потому что в нём видят идеального солдата. При этом деревянный мальчик желает одного — стать настоящим человеком.
Судя по ролику, дель Торо решил вернуться к более психоделической визуальной стилистике, которую он использовал в культовом «Лабиринте Фавна».
«Пиноккио» от Netflix — режиссёрский дебют дель Торо в анимации. В озвучке его нового проекта приняли участие Юэн Макгрегор, Дэвид Брэдли, Грегори Манн, Финн Вулфхард, Кейт Бланшетт, Джон Туртурро, Кристоф Вальц, Тильда Суинтон и другие.
«Пиноккио» выходит на Netflix 9 декабря. В России онлайн-кинотеатр недоступен.
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