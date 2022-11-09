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Вышел полноценный трейлер «Пиноккио» от Гильермо дель Торо

Вышел полноценный трейлер «Пиноккио» от Гильермо дель Торо
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Netflix презентовал полноценный трейлер анимационной картины «Пиноккио Гильермо дель Торо». В фильме знаменитый постановщик немного изменил сюжет, поместив историю в фашистскую Италию конца 30-х годов XX века. Пиноккио становится приёмным сыном Джеппето, но его хотят призвать в армию, потому что в нём видят идеального солдата. При этом деревянный мальчик желает одного — стать настоящим человеком.

Судя по ролику, дель Торо решил вернуться к более психоделической визуальной стилистике, которую он использовал в культовом «Лабиринте Фавна».

«Пиноккио» от Netflix — режиссёрский дебют дель Торо в анимации. В озвучке его нового проекта приняли участие Юэн Макгрегор, Дэвид Брэдли, Грегори Манн, Финн Вулфхард, Кейт Бланшетт, Джон Туртурро, Кристоф Вальц, Тильда Суинтон и другие.

«Пиноккио» выходит на Netflix 9 декабря. В России онлайн-кинотеатр недоступен.

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