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Деньги на сиквел Disco Elysium украли акционеры

Деньги на сиквел Disco Elysium украли акционеры
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Геймдиректор Disco Elysium Роберт Курвиц, а также его коллега, творческий директор игры Александр Ростов после ухода нескольких сотрудников студии ZA/UM заявили, что их акционеры — мошенники. По словам разработчиков, инвесторы увели деньги, которые предназначались на создание сиквела.

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Изначально акции студии принадлежали партнёру Маргусу Линнамяэ. Но в 2021 году он продал пакет акций эстонской компании Tütreke OÜ. После этого Курвиц и Ростов начали запрашивать доступ ко всем финансовым документам, вскоре их отстранили от дел, а потом уволили.

Курвиц и Ростов уверены, что Tütreke OÜ купила долю Линнамяэ на средства самой студии. Для этого компания воспользовалась мошенническими схемами. Авторы Disco Elysium уверены, что эти деньги и предназначались для разработки второй части.

Мы считаем, что эти действия, которые представляют собой уголовные правонарушения, могут привести к лишению свободы на срок до трёх лет. Их совершили Ильмар Компус и Тынис Хаавел при поддержке ещё одного акционера Каура Кендера.

Один из акционеров в 2007 году уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество.

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