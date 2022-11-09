Деньги на сиквел Disco Elysium украли акционеры

Геймдиректор Disco Elysium Роберт Курвиц, а также его коллега, творческий директор игры Александр Ростов после ухода нескольких сотрудников студии ZA/UM заявили, что их акционеры — мошенники. По словам разработчиков, инвесторы увели деньги, которые предназначались на создание сиквела.
Изначально акции студии принадлежали партнёру Маргусу Линнамяэ. Но в 2021 году он продал пакет акций эстонской компании Tütreke OÜ. После этого Курвиц и Ростов начали запрашивать доступ ко всем финансовым документам, вскоре их отстранили от дел, а потом уволили.
Курвиц и Ростов уверены, что Tütreke OÜ купила долю Линнамяэ на средства самой студии. Для этого компания воспользовалась мошенническими схемами. Авторы Disco Elysium уверены, что эти деньги и предназначались для разработки второй части.
Мы считаем, что эти действия, которые представляют собой уголовные правонарушения, могут привести к лишению свободы на срок до трёх лет. Их совершили Ильмар Компус и Тынис Хаавел при поддержке ещё одного акционера Каура Кендера.
Один из акционеров в 2007 году уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество.
- 9 ноября 2022
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