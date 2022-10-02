Создатели Disco Elysium скандально покинули студию в разгар работы над второй частью

Из эстонской студии ZA/UM ушли почти все ключевые разработчики Disco Elysium. Об этом рассказал один из авторов игры Мартин Луига. Компанию покинули геймдизанер Роберт Курвиц, ведущая сценаристка Хелен Хиндпере и художник Александр Ростов.

Луига добавил, что своё существование прекратила культурная асссоциация ZA/UM, при этом одноимённая студия продолжает работать в штатном режиме. Разработчик также вскользь упомянул вторую часть Disco Elysium. Продолжение одной из самых самобытных ролевых игр уже находится в разработке.

Их уход из компании был вынужденным. Это плохая новость для преданных фанатов, ждущих продолжения Disco Elysium.

Disco Elysium изначально вышла в 2019 году на ПК. В 2020-м игра добралась до консолей PlayStation, а в 2021-м — до Xbox и Nintendo Switch. Мрачное ролевое приключение сразу получило признание игроков и хвалебные отзывы от журналистов. Его хвалят за уникальный геймплей, в котором нет традиционной для жанра боевой системы. Успех зависит от построения диалогов с персонажами и развития определённых навыков, которые проходят проверку с помощью броска кубиков.

Недавно первая Disco Elysium снова возглавила топ-100 лучших игр для ПК по версии издания PC Gamer. Игра занимала первое место этого топа и в прошлом году.