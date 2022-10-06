Создатель Disco Elysium уверен, что сиквел никогда не увидит свет

Студия ZA/UM больше не делает сиквел нашумевшей ролевой игры Disco Elysium. Так считает бывший разработчик Disco Elysium Мартин Луига, который покинул компанию ещё в 2021 году.
Луига рассказал об этом через несколько дней после новости об уходе из студии трёх ключевых разработчиков разговорной RPG — геймдизанера Роберта Курвица, ведущей сценаристки Хелен Хиндпере и художника Александра Ростова.
Луига не пояснил, почему его коллег сократили, но отметил, что Роберт, Хелен и Александр ушли из студии не сами, а само решение в руководстве «принимали с трудом».
Поэтому Мартин уверен, что в нынешнем составе ZA/UM не станет продолжать разработку второй части Disco Elysium.
Я думаю, что ZA/UM в её нынешнем виде не будет разрабатывать сиквел. Я даже не уверен, сколько в компании осталось людей, которые приложили руку к оригинальной игре.
Недавно первая Disco Elysium снова возглавила топ-100 лучших игр для ПК по версии издания PC Gamer. Игра занимала первое место этого топа и в прошлом году.
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