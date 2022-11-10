Слух: первые показы «Индианы Джонса 5» полностью провалились

В Сети появилась информация, что недавно Disney провела тестовые показы пятой части «Индианы Джонса». Якобы фильм не понравился первым зрителям, а Disney сейчас в панике и не знает, что делать с фильмом.

Отмечается, что было показано несколько разных концовок фильма, притом ни одна из них зрителям не понравилась. В одной из концовок актриса Фиби Уоллер-Бридж заменила Харрисона Форда в конце фильма. Предположительно, так Disney подготовила почву для будущих лент без Форда. Также была концовка, в которой Индиана Джонс умирает.

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Насколько информация точная, неизвестно. Disney пока не давала никаких комментариев по этому поводу.

Пятую часть франшизы должны выпустить 30 июня 2023 года. Режиссёром ленты выступает Джеймс Мэнголд. К роли Индианы Джонса вернётся Харрисон Форд, ещё в ленте сыграет Мадс Миккельсен.