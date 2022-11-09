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Disney работает над сериалом про Индиану Джонса

Disney работает над сериалом про Индиану Джонса
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По информации издания Variety, Disney запустила в разработку сериал про Индиану Джонса для выпуска в онлайн-кинотеатре Disney+. В данный момент идёт поиск сценаристов.

Никаких деталей шоу нет. Неизвестно, расскажет ли сериал о молодом Индиане Джонсе, или это будет другой проект. Не исключено, что Disney выпустит спин-офф. Сам Харрисон Форд, играющий героя, не появится в сериале, поскольку он говорил, что не планирует возвращаться к роли Джонса после выхода пятого фильма.

Несмотря на это, Disney не собирается останавливаться в развитии франшизы. По ней планируются различные проекты: фильмы, сериалы и многое другое.

Премьера пятой части «Индианы Джонса» состоится 30 июня 2023 года. Выход в России под вопросом.

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