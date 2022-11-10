Сильвестр Сталлоне разочарован новым спин-оффом «Рокки»
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Сильвестр Сталлоне в одном из недавних интервью заявил, что новый сиквел «Рокки» под названием «Крид 3» не соответствует его философии. Поэтому 76-летней легенды Голливуда не будет в новой боксёрской драме. Актёр признался, что он хотел бы развивать историю Крида в другом направлении.
Фильм был снят совсем не так, как я хотел бы его поставить. В нём прослеживается чёткая философия продюсера Ирвина Винклера и актёра и режиссёра Майкла Б. Джордана. Желаю им всего хорошего, но я более сентиментальный кинодел. Мне нравится, когда моих героев бьют, но я не хочу, чтобы их поглощала тьма.
В этом году Сильвестр был крайне раздражён фактом потери прав на франшизу «Рокки», в которую входит киносерия «Крид», а также разрабатывается спин-офф под названием «Драго». Его посвятят боксёру Ивану Драго в исполнении Дольфа Лундгрена и его сыну Виктору Драго, которого сыграет Флориан Мунтяну. Тогда Сталлоне назвал Винклера «жалким продюсером».
Премьера третьей части «Крида» намечена на март 2023 года.
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