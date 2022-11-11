Фильмы Sony хотели вернуть в кинотеатры ещё летом

Недавно компания Sony Pictures Productions and Releasing (SPPR), представляющая Sony Pictures на территории России, сменила топ-менеджера и название на «Контент-клуб». Организация планирует поставлять в Россию фильмы Sony.
По заверению инсайдеров, Sony Pictures планировала вернуть в Россию свой контент ещё в июле. Скорее всего, «Контент-клуб» летом уже был зарегистрирован. Сообщается, что в первое время «посредник» будет выпускать фильмы на российском онлайн-рынке, а потом он доберётся и до кинотеатров.
Дебютный кинотеатральный релиз «Контент-клуба» ожидается в феврале-марте 2023 года. Сейчас компания пробует получить несколько отдельных проектов и занимается составлением контент-плана. Её руководство не собирается самостоятельно выпускать независимые иностранные релизы, для этого они хотят партнёриться с другими дистрибьюторами.
«Контент-клуб» также может заняться инвестированием в российское кино. Сейчас он проявляет большой интерес к картине «Лёд 3», в создании которой участвовала Sony.
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