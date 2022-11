В Госдуме объяснили, откуда взяли список игр с «пропагандой ЛГБТ»

Депутат Госдумы Яна Лантратова косвенно подтвердила изданию URA, что для составления списка игр с пропагандой ЛГБТ она использовала статью с портала RBK. Этот материал опирается на премию GLAAD Media Awards, которая присуждается за представление в играх людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

В основном это номинанты премии GLAAD Media Awards, информация о ней есть в свободном доступе. В каких-то играх сталкивалась сама, на какие-то обращали внимание мои знакомые.

Лантратова не предлагает запретить ранее названные игры серии Assassin’s Creed, The Last of Us, Dragon аge, Life is strange, Fallout, The Sims 3 и другие игры. Она привела их как пример произведений, где есть ЛГБТ-персонажи.

Депутат предложила запретить распространение видеоигр в России с пропагандой жестокости, порнографии, насилия и ЛГБТ 11 ноября. Закон о «пропаганде ЛГБТ», в том числе с этой поправкой, могут принять во втором чтении 27 ноября.

Предложение Лантратовой раскритиковал другой депутат — зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Он назвал эту инициативу «пятничным пиаром» и заявил, что подобные ограничения негативно повлияют на всю отечественную игровую индустрию.