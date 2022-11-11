Депутат назвал инициативу по запрету игр с ЛГБТ «пятничным пиаром»

11 ноября в Госдуме предложили запретить распространение видеоигр в России с пропагандой жестокости, порнографии, насилия и ЛГБТ. Зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, основываясь на статье RBKGames, составила список тайтлов, которые могут попасть под запрет.

Новость по теме В Госдуме составили список игр с «пропагандой ЛГБТ». Их могут запретить в России

А зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин уверен, что этот запрет ни к чему не приведёт. А может, и наоборот — навредит российской игровой отрасли. Он напомнил, что ответственность за пропаганду ЛГБТ в играх уже заложена в формулировке «распространение информации» в ст. 6.21 законопроекта. Этот закон уже прошёл первое чтение. А заявление Лантратовой он назвал «пятничным пиаром».

Выносить это ещё раз отдельной поправкой нет никакой нужды — значит, это или невнимательность, или пятничный пиар.

Депутат добавил, что возрастные маркировки, которые используют западные издатели, не мешают несовершеннолетним покупать игры для взрослых. России нужно как-то решить эту проблему, используя «более взвешенный подход», чтобы не поставить крест на развитии всей отрасли.

В качестве одного из примеров он привёл Atomic Heart от российской студии Mundfish, в которой будет жестокость и насилие. По его словам, потенциальный запрет отечественного экшена негативно повлияет на прибыль издателя. А игру желающие всё равно скачают.

Видеоигры нужно не запрещать, а замещать. Развивать индустрию, готовить профессионалов, которые принесут в российский геймдев новые идеи, стандарты и решения.

Зампред комитета Госдумы уверен, что развитие российской игровой индустрии позитивно скажется и на игроках, и на рынке в целом.