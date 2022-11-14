Боссы Netflix расплакались от финала «Очень странных дел»

Недавно создатели «Очень странных дел» братья Даффер рассказали о работе над сценарием для пятого сезона шоу. По их словам, первая часть сценария уже готова, осталось дописать вторую. Как отметили братья, «работа идёт полным ходом».

Даффер вспомнили, что во время работы над первым сезоном они были удивлены тем, что Netflix вообще позволил создать подобное шоу.

Я помню, как во время работы над первом сезоном мы были в шоке от того, что Netflix вообще позволил нам это сделать, но далее мы уже работали со сценаристами.

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Братья Даффер отметили, что руководство Netflix знает, чем закончится сериал, и из-за этого многие не сдержали слёз. Мэтт Даффер в шутку отметил, что обычно в Netflix пускают слёзы во время обсуждения бюджетов на проекты.

Мы заставили наших руководителей плакать, и я почувствовал, что это хороший знак. В других случаях руководители плакали, когда обсуждались бюджеты.

Даты выхода у пятого сезона шоу пока нет.