Звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун назвала свои любимые игры

Известная актриса Милли Бобби Браун, знакомая по сериалу «Очень странные дела», снялась в ролике для журнала Wired. В нём она ответила на вопросы фанатов и рассказала про любимые видеоигры.
Актриса отметила, что в целом не увлекается играми, однако есть два проекта, в которых она может провести свободное время. Больше всего Милли Бобби Браун нравятся The Sims 4 и Fortnite. В первой актриса отыгрывает жизнь ветеринара и строит дома, а в королевской битве девушка чаще всего «притворяется кустом», чтобы попытаться потом победить остальных игроков.
Видеоигры по большей части не нравятся актрисе, поскольку она не считает себя хорошим геймером. И это касается не только сетевых баталий.
Милли Бобби Браун также известна по «Эноле Холмс» и «Годзилле 2».
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