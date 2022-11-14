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Call of Duty: Warzone 2 — как скачать бесплатную королевскую битву

Бесплатную Call of Duty: Warzone 2 уже можно скачать
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Activision запустила предварительную загрузку клиента Call of Duty: Warzone 2 — он доступен как для владельцев Call of Duty: Modern Warfare 2, так и для всех остальных. Королевская битва будет бесплатной, поэтому сыграть смогут все желающие.

Размер игры значительно зависит от платформы и того, есть ли у вас MW2. Если есть, то обновление весит совсем чуть-чуть (до пяти гигабайт), а если нет — от 25 до 50 ГБ.

Официальный запуск Warzone 2 состоится через 48 часов, 16 ноября в 21:00 мск.

Warzone 2 — новая королевская битва на технической основе Modern Warfare 2. Свежий шутер отличается новой картой и множеством нововведений по части геймплея, а также режимом DMZ — это нечто в духе Escape from Tarkov или тёмной зоны The Division. Правда, первые отзывы об этом режиме довольно спорные.

Между Warzone 2 и Modern Warfare 2 будет общая система прогресса в сезонах, оружии, оперативниках и, конечно, боевом пропуске.

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