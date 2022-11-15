В России продают RTX 4080 по самой низкой цене из Европы

Отечественный онлайн-магазин Limette открыл предзаказы на видеокарту MSI NVIDIA GeForce RTX 4080. Самое интересное, что она продаётся за 89 600 рублей. Это в точности соответствует цене в Европе — € 1399. Каким образом у магазина удалось сохранить настолько низкий ценник, неясно.

RTX 4080 Фото: Limette

Продавец обещает отгрузить видеокарту ориентировочно 20 ноября — спустя четыре дня после старта официальных продаж. А ехать до конечного потребителя она может вплоть до 60 дней. При этом в магазине отмечают, что заказы принимаются в ограниченном количестве.

17 ноября в 8:00 мск RTX 4080 начнёт продаваться и в отечественном DNS. Точная стоимость неизвестна, однако если судить по опыту RTX 4090, цена в рознице будет куда выше европейского ценника.