Новую видеокарту RTX 4080 начнут продавать в России через три дня
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Российский ритейлер DNS объявил, что видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4080 появится в продаже в РФ. Случится это уже 17 ноября в 08:00 мск — всего через сутки после общемирового запуска.
Насколько большая партия поступит в продажу, пока неизвестно. Вполне возможно, она будет не единичной — например, ритейлер продолжает закупать RTX 4090, которую раскупают практически моментально.
RTX 4080 поступит в продажу 16 ноября по цене в $ 1199 — это 73 тыс. рублей. Какая именно наценка будет в DNS, пока неизвестно. Для сравнения: RTX 4090 продавалась в России по цене от 140 тыс. рублей, хотя рекомендованная цена составляла $ 1599 (около 97 тыс. рублей). Скорее всего, цена новинки вновь перевалит за 100 тыс. рублей.
Новость по темеВидеокарта RTX 4090 выйдет в России через три дня
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