Для Call of Duty: Warzone 2 выпустили большой патч — скачайте его до выхода игры!

Activision после небольшой задержки выпустила первый крупный патч для Call of Duty: Modern Warfare 2 и Call of Duty: Warzone 2 — он занимает до 60 ГБ в зависимости от платформы.

ПК (Steam) — 28,3 ГБ

ПК (Battle.net) — 32 ГБ

PS5 — 25 ГБ

PS4 — 30 ГБ

Xbox — 50-60 ГБ.

При этом отмечается, что стоит проверить обновления паков с контентом на консолях — они также обновляются. Поскольку многие играют на российских аккаунтах, тут могут возникнуть трудности с автоматическим обновлением.

Кстати, после патча обновилась и иконка шутера — она теперь объединят MW2 и Warzone 2.

Старт серверов Warzone 2 состоится через несколько часов, в 21:00 мск. Тогда же начнётся первый сезон Modern Warfare 2, который включает в себя новый контент и первый боевой пропуск с новой системой распространения.