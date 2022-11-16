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Для Call of Duty: Warzone 2 выпустили большой патч — скачайте его до выхода игры!

Для Call of Duty: Warzone 2 выпустили большой патч — скачайте его до выхода игры!
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Activision после небольшой задержки выпустила первый крупный патч для Call of Duty: Modern Warfare 2 и Call of Duty: Warzone 2 — он занимает до 60 ГБ в зависимости от платформы.

  • ПК (Steam) — 28,3 ГБ
  • ПК (Battle.net) — 32 ГБ
  • PS5 — 25 ГБ
  • PS4 — 30 ГБ
  • Xbox — 50-60 ГБ.

При этом отмечается, что стоит проверить обновления паков с контентом на консолях — они также обновляются. Поскольку многие играют на российских аккаунтах, тут могут возникнуть трудности с автоматическим обновлением.

Кстати, после патча обновилась и иконка шутера — она теперь объединят MW2 и Warzone 2.

Старт серверов Warzone 2 состоится через несколько часов, в 21:00 мск. Тогда же начнётся первый сезон Modern Warfare 2, который включает в себя новый контент и первый боевой пропуск с новой системой распространения.

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