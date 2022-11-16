У War Thunder появится мобильная версия

Gaijin Entertainment объявила о разработке War Thunder Edge — это мобильная версия оригинальной War Thunder. Авторы обещают довести проект до стадии бета-тестирования в «ближайшие месяцы».

Как и в оригинальном военном экшене, игрокам War Thunder Edge предстоит управлять легендарными танками, боевыми кораблями и самолётами, сражаясь в смешанных боях разных типов боевой техники. Разработчики обещают вариативный геймплей, реалистичные полёты на самолётах, такое же поведение остальной военной техники, а также убедительную систему повреждений.

Игроки много лет просили нас перенести War Thunder на мобильные устройства. Мы должны были сначала убедиться, что достаточно мощное железо уже доступно игрокам и что аудитория мобильных игр готова к таким хардкорным играм, как War Thunder. Сейчас мы думаем, что это время пришло.

В грядущей бета-версии проекта будут представлены десятки моделей техники производства США, Германии, Японии, Великобритании и СССР. На старте экшен охватит период Второй мировой, но будущие обновления будут расширять арсенал техники и добавлять новые страны и временные периоды, вплоть до современности.

Скриншоты War Thunder Edge

Фото: Gaijin Entertainment

Фото: Gaijin Entertainment

Фото: Gaijin Entertainment

Фото: Gaijin Entertainment

Точная дата начала бета-тестирования пока неизвестна.