На NVIDIA подали в суд за плавящиеся кабели RTX 4090

11 ноября Лукас Генова подал иск на NVIDIA. Он обвиняет компанию в мошенничестве и неосновательном обогащении. Причина — расплавленный 16-контактный адаптер флагманской видеокарты RTX 4090. По словам истца, у него большой опыт в сборке ПК и установке в него различных комплектующих, поэтому он ошибиться не мог.
Генова добавил, что, несмотря на массовые жалобы на работу коннектора новой видеокарты, NVIDIA продолжает продавать их и не спешит решать проблему. Истец уверен, что кабель питания для GeForce RTX 4090 опасен для жизни и нарушает правила пожарной безопасности. По его словам, производитель обязан возместить ущерб не только ему, но и всем пострадавшим от перегрева кабеля.
Расплавленный кабель RTX 4090
Фото: Tom's Hardware
Эксперты из Igor's Lab недавно выяснили, что 12+4-контактные переходники питания для видеокарт GeForce RTX 4090 от компании Astron менее надёжны, чем такие же адаптеры от NTK. При этом в производстве видеокарт NVIDIA сотрудничает с обоими производителями.
Подобное расследование провели и специалисты из Gamers Nexus. Они уверены, что у проблемы целых три возможные причины. Первая — сам кабель вставлен не до конца. Вторая — в коннекторе находятся лишние предметы, к примеру, мусор. Третья причина — слишком сильное натяжение кабеля.
NVIDIA пока никак не прокомментировала эту проблему.
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