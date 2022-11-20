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Автор Mortal Kombat рассказал о следующей игре

Создатель Mortal Kombat: следом мы выпустим Mortal Kombat 12 или Injustice 3
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Глава студии NetherRealm и создатель франшизы Mortal Kombat заявил, что следующий проект его команды — Mortal Kombat 12 или Injustice 3. Он сообщил об этом в ответе одному из пользователей «Твиттера», который хотел узнать, что готовят разработчики одной из популярнейших серий файтингов.

В этом году серия Mortal Kombat отметила свой 30-летний юбилей. В октябре Warner Bros. Games анонсировала новую Mortal Kombat с подзаголовком Onslaught. К сожалению для миллионов фанатов, это мобильная коллекционная RPG. В ней необходимо собрать команду бойцов из огромного списка персонажей и участвовать в массовых сражениях, «чтобы остановить тёмную и опасную угрозу, которая сеет хаос в мирах». Игра выйдет в 2023 году.

Последняя номерная часть цикла — Mortal Kombat 11 — вышла в 2019 году.

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