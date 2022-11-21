Вышел трейлер спин-оффа «Ходячих мертвецов» про Нигана и Мэгги

Сериал «Ходячие мертвецы» завершился после 11 сезонов. Финальная серия вышла сегодня, на этом в основной истории шоу поставлена точка. Но AMC не собирается прекращать развитие самой вселенной. Компания уже выпустила тизер спин-оффа The Walking Dead: Dead City.

В этом шоу расскажут о Нигане и Мэгги, которые решатся отправиться в Нью-Йорк. Помимо них, в ролике можно увидеть ходячих и других персонажей. Нигана вновь сыграет Джеффри Дин Морган, а роль Мэгги воплотит Лорен Коэн.

The Walking Dead: Dead City стартует в начале 2023 года. В первом сезоне будет шесть эпизодов. Шоураннером выступит Эли Хорн, который работал над «Ходячими мертвецами».

Если хотите узнать, чем закончился основной сериал, то можете ознакомиться с нашим материалом. Но предупреждаем сразу — там много спойлеров!