Bayonetta 4 анонсировали самым внезапным способом

Вице-президент студии PlatinumGames Хидеки Камия просто взял и анонсировал Bayonetta 4 в своём «твиттере» во время обсуждения третьей части. По его словам, концовка триквела оставила вопросы, на которые разработчики ответят в продолжении. Судя по всему, Камия уверен в том, что Nintendo одобрит производство четвёртой части серии.

Я вовсе не думал, что это было неожиданно, но концовка Bayonetta 3 не была правильно донесена до всех. Поэтому я думаю, что Bayonetta 4 станет неожиданным развитием событий. В конце концов, когда она выйдет, я уверен, что найдутся люди, которые скажут: «Вы добавили это задним числом», так что я скажу это сейчас.

Bayonetta 3 вышла в конце октября и стала одной из самых высокооценённых игр PlatinumGames. Среди минусов отмечают разве что саму Nintendo Switch, которая кое-как «тянет» безумный слэшер на своём железе.