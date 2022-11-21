Неймара добавили в Modern Warfare 2 и Warzone 2. Как его получить?

В Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone 2 добавили первого звёздного гостя — им стал бразильский нападающий французского клуба «ПСЖ» и футболист национальной сборной Бразилии.
Получить к нему доступ можно исключительно после покупки специального набора в виртуальном магазине. Цена — 2400 монет, что в пересчёте на российскую валюту обойдётся примерно в 1500 рублей. В каких-то регионах будет дешевле, в каких-то — дороже. Напрямую в России комплект не приобрести.
Что входит в состав набора?
Оперативник Неймар
Фото: Activision
Скин для местной MP5
Фото: Activision
Скин для винтовки
Фото: Activision
Скин для лодки
Фото: Activision
Брелок с номером
Фото: Activision
Стикер на оружие
Фото: Activision
Анимированная эмблема для профиля
Фото: Activision
После Неймара в игру добавят ещё двух звёзд футбола: Погба (25 ноября) и Месси (29 ноября). Также в шутере ожидается специальный эвент в честь чемпионата мира по футболу.
Фото: Activision
- 21 ноября 2022
-
22:38
-
21:17
-
21:10
-
20:01
-
19:28
-
19:05
-
18:31
-
17:59
-
17:31
-
17:13
-
16:51
-
16:37
-
16:21
-
16:01
-
15:57
-
15:31
-
15:18
-
14:57
-
14:25
-
14:21
-
14:02
-
13:38
-
13:35
-
13:14
-
12:51
-
12:44
-
12:36
-
12:13
-
11:37
-
10:55
-
10:23
-
09:51
-
03:12
- 20 ноября 2022
-
19:44
-
19:44