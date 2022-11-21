Неймара добавили в Modern Warfare 2 и Warzone 2. Как его получить?

В Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone 2 добавили первого звёздного гостя — им стал бразильский нападающий французского клуба «ПСЖ» и футболист национальной сборной Бразилии.

Получить к нему доступ можно исключительно после покупки специального набора в виртуальном магазине. Цена — 2400 монет, что в пересчёте на российскую валюту обойдётся примерно в 1500 рублей. В каких-то регионах будет дешевле, в каких-то — дороже. Напрямую в России комплект не приобрести.

Что входит в состав набора?

Оперативник Неймар

Фото: Activision

Скин для местной MP5

Фото: Activision

Скин для винтовки

Фото: Activision

Скин для лодки

Фото: Activision

Брелок с номером

Фото: Activision

Стикер на оружие

Фото: Activision

Анимированная эмблема для профиля

Фото: Activision

После Неймара в игру добавят ещё двух звёзд футбола: Погба (25 ноября) и Месси (29 ноября). Также в шутере ожидается специальный эвент в честь чемпионата мира по футболу.