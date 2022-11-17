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Первые впечатления от Call of Duty: Warzone 2 — слишком медленно, скучно и серо

От багов до ярости игроков. Как прошёл запуск Call of Duty: Warzone 2
Михаил Шевкун
Как прошёл запуск Call of Duty: Warzone 2
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Маленькая инди-студия Activision.

Вчера вечером прошёл громкий запуск бесплатной королевской битвы Call of Duty: Warzone 2. К сожалению, назвать его однозначно успешным точно не получится — слишком уж много проблем пришлось на премьеру.

Мы решили рассказать о старте батл-рояля — и заодно поделиться первыми впечатлениями.

Запуск прошёл с проблемами

Хоть Warzone 2 пытались запустить в несколько этапов, серверы открыли за пару часов до официальной премьеры, но желающих отправиться в бесплатную королевскую битву оказалось всё равно слишком много. Хоть очередей почти не было, но сетевая инфраструктура Call of Duty явно с трудом справлялась с наплывом.

Первое время разные меню долго загружались, синхронизация занимала слишком много времени, а некоторые элементы вообще не работали. Часть игроков постоянно вылетали, и им приходилось по новой заходить в игру. Чаще всего возникала проблема с подключением к дата-центрам.

Объединение в отряды также работало с трудом — даже зайдя в игру, многие с трудом подключались друг к другу, а даже соединившись, они могли бесконечно искать матч. А в матчах люди телепортировались, существовали с пингами выше тысячи и так далее. В общем, проблем было предостаточно.

Warzone 2

Warzone 2

Фото: Activision

Удивительнее, что параллельно этому начали сбоить даже сервисы и магазины. Трудности со стабильностью и работой начались у Steam, PlayStation Network и Xbox Live, а в Battle.net вообще пошли на полное отключение возможности загружать любые игры — таким кардинальным методом пытались хотя бы частично стабилизировать работу площадки.

Сколько людей отправились в Warzone 2 в первые часы на всех платформах — неизвестно. Но в Steam пиковый онлайн превысил 450 тыс. человек — и ведь шутер ещё доступен в Battle.net, а также на PS4, PS5, Xbox Series и Xbox One. В общем, аудитория была громадная. Поэтому такие проблемы и не удивляют.

На Activision тут даже особо жаловаться не хочет. На фоне Overwatch 2, которая вообще почти неделю не работала, тут с трудностями справлялись оперативно — а через несколько часов их практически не осталось. Ночью ситуация стабилизировалась, а к утру всё вообще работало как часы.

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Правда, к издателю всё же есть вопросы — почему всех игроков решили запускать в игру одновременно? Почему не сделать запуск в несколько определённых этапов, выдав ранний доступ к королевской битве владельцам Modern Warfare 2? Нагрузкой явно можно было лучше управлять, разбив запуск хотя бы на несколько часов.

Первые впечатления от Warzone 2

А вот тут всё очень неоднозначно. В DMZ лично я отправиться не успел, но знакомые хвалят этот аналог The Division куда больше самой королевской битвы. Обязательно посвящу этому режиму время, но пока давайте исключительно про батл-рояль.

Абсолютно всё, что нужно знать про Call of Duty: Warzone 2 Абсолютно всё, что нужно знать про Call of Duty: Warzone 2
Доступно пять режимов: соло, дуо, три и отряд, а также трио от третьего лица

Доступно пять режимов: соло, дуо, три и отряд, а также трио от третьего лица

Фото: Activision

И он получился каким-то совершенно пустым. У меня резкие воспоминания о запуске тихоокеанской карты Кальдера для оригинальной Call of Duty: Warzone — настолько же безликая, скучная и непонятная. Ещё и выполненная в ужасном «серо-коричневом» стиле игр времён Gears of War.

Сами матчи длятся непростительно долго. Делать особо нечего, разве что выполнять однотипные задания, расстояния громадные, а игроки встречаются очень редко — и подобные стычки заканчиваются чрезвычайно быстро вашей или их смертью. Без шуток, но пока Warzone 2 больше напоминает симулятор ходьбы, что-то вроде Death Stranding. Понятно, что тут есть крепости и чёрные зоны — но до них я пока не добрался. Возможно, вокруг них и строится вся ранняя игра, а вторая половина уже про противостояние с игроками. Посмотрим!

ГУЛАГ стал менее тактическим и более агрессивным

ГУЛАГ стал менее тактическим и более агрессивным

Фото: Activision

Что уж точно хочется поругать — это возвращение рюкзака из Blackout для Black Ops 4. Даже на ПК надобность сидеть в рюкзаке кажется абсолютно пустой тратой времени, да ещё и сделано всё совсем неудобно. Понятно, что инвентарь сделали в первую очередь для DMZ, но зачем он нужен в королевской битве за первые матчи, я так и не понял.

В остальном пока сложно сделать какие-то выводы. Зная Call of Duty, недостатки быстро выпилят, а достоинства приумножат, да и разобраться с такой большой игрой за несколько часов попросту невозможно. Но первые впечатления явно смазаны. Возможно, когда вы проведёте в ней 20–30 часов, все спорные моменты покажутся мелочью или даже обернутся достоинством.

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Немного про Modern Warfare 2

В шутере стартовал первый сезон — с «новой» картой и абсолютно новой системой боевого пропуска. Картой оказался ремейк Firing Range из Modern Warfare (2019) — кстати, визуально очень интересно обновили.

А боевой пропуск оказался довольно интересным. И наполнение у него на удивление богатое, и сама система нелинейного открытия контента по-настоящему работает. На 50-м этапе можно без проблем заполучить всё, что хотелось из основной части абонемента — так, например, в Fortnite точно не получится сделать. Тут действительно большой плюс Infinity Ward.

Всё самое интересное мне удалось забрать за первые 50 уровней

Всё самое интересное мне удалось забрать за первые 50 уровней

Фото: Activision

Ещё с запуском сезона наконец-то добавили полноценное меню со статистикой, чуть подпилили интерфейс. Или я уже начал привыкать к нему, или разработчики его всё же доделывают так, что пользоваться им становится удобно. В общем, у MW2 в целом всё неплохо — правда, мультиплеерных карт и режимов хочется побольше. А то всего лишь одна карта в начале сезона совсем как-то скудно.

20 часов в мультиплеере Modern Warfare 2. Кошмарная и прекрасная Call of Duty 20 часов в мультиплеере Modern Warfare 2. Кошмарная и прекрасная Call of Duty

Call of Duty: Warzone 2 вышла на ПК и консолях. В неё без проблем можно играть в России.

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