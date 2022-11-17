От багов до ярости игроков. Как прошёл запуск Call of Duty: Warzone 2

Вчера вечером прошёл громкий запуск бесплатной королевской битвы Call of Duty: Warzone 2. К сожалению, назвать его однозначно успешным точно не получится — слишком уж много проблем пришлось на премьеру.

Мы решили рассказать о старте батл-рояля — и заодно поделиться первыми впечатлениями.

Запуск прошёл с проблемами

Хоть Warzone 2 пытались запустить в несколько этапов, серверы открыли за пару часов до официальной премьеры, но желающих отправиться в бесплатную королевскую битву оказалось всё равно слишком много. Хоть очередей почти не было, но сетевая инфраструктура Call of Duty явно с трудом справлялась с наплывом.

Первое время разные меню долго загружались, синхронизация занимала слишком много времени, а некоторые элементы вообще не работали. Часть игроков постоянно вылетали, и им приходилось по новой заходить в игру. Чаще всего возникала проблема с подключением к дата-центрам.

Объединение в отряды также работало с трудом — даже зайдя в игру, многие с трудом подключались друг к другу, а даже соединившись, они могли бесконечно искать матч. А в матчах люди телепортировались, существовали с пингами выше тысячи и так далее. В общем, проблем было предостаточно.

Warzone 2 Фото: Activision

Удивительнее, что параллельно этому начали сбоить даже сервисы и магазины. Трудности со стабильностью и работой начались у Steam, PlayStation Network и Xbox Live, а в Battle.net вообще пошли на полное отключение возможности загружать любые игры — таким кардинальным методом пытались хотя бы частично стабилизировать работу площадки.

Сколько людей отправились в Warzone 2 в первые часы на всех платформах — неизвестно. Но в Steam пиковый онлайн превысил 450 тыс. человек — и ведь шутер ещё доступен в Battle.net, а также на PS4, PS5, Xbox Series и Xbox One. В общем, аудитория была громадная. Поэтому такие проблемы и не удивляют.

На Activision тут даже особо жаловаться не хочет. На фоне Overwatch 2, которая вообще почти неделю не работала, тут с трудностями справлялись оперативно — а через несколько часов их практически не осталось. Ночью ситуация стабилизировалась, а к утру всё вообще работало как часы.

Правда, к издателю всё же есть вопросы — почему всех игроков решили запускать в игру одновременно? Почему не сделать запуск в несколько определённых этапов, выдав ранний доступ к королевской битве владельцам Modern Warfare 2? Нагрузкой явно можно было лучше управлять, разбив запуск хотя бы на несколько часов.

Первые впечатления от Warzone 2

А вот тут всё очень неоднозначно. В DMZ лично я отправиться не успел, но знакомые хвалят этот аналог The Division куда больше самой королевской битвы. Обязательно посвящу этому режиму время, но пока давайте исключительно про батл-рояль.

Доступно пять режимов: соло, дуо, три и отряд, а также трио от третьего лица Фото: Activision

И он получился каким-то совершенно пустым. У меня резкие воспоминания о запуске тихоокеанской карты Кальдера для оригинальной Call of Duty: Warzone — настолько же безликая, скучная и непонятная. Ещё и выполненная в ужасном «серо-коричневом» стиле игр времён Gears of War.

Сами матчи длятся непростительно долго. Делать особо нечего, разве что выполнять однотипные задания, расстояния громадные, а игроки встречаются очень редко — и подобные стычки заканчиваются чрезвычайно быстро вашей или их смертью. Без шуток, но пока Warzone 2 больше напоминает симулятор ходьбы, что-то вроде Death Stranding. Понятно, что тут есть крепости и чёрные зоны — но до них я пока не добрался. Возможно, вокруг них и строится вся ранняя игра, а вторая половина уже про противостояние с игроками. Посмотрим!

ГУЛАГ стал менее тактическим и более агрессивным Фото: Activision

Что уж точно хочется поругать — это возвращение рюкзака из Blackout для Black Ops 4. Даже на ПК надобность сидеть в рюкзаке кажется абсолютно пустой тратой времени, да ещё и сделано всё совсем неудобно. Понятно, что инвентарь сделали в первую очередь для DMZ, но зачем он нужен в королевской битве за первые матчи, я так и не понял.

В остальном пока сложно сделать какие-то выводы. Зная Call of Duty, недостатки быстро выпилят, а достоинства приумножат, да и разобраться с такой большой игрой за несколько часов попросту невозможно. Но первые впечатления явно смазаны. Возможно, когда вы проведёте в ней 20–30 часов, все спорные моменты покажутся мелочью или даже обернутся достоинством.

Немного про Modern Warfare 2

В шутере стартовал первый сезон — с «новой» картой и абсолютно новой системой боевого пропуска. Картой оказался ремейк Firing Range из Modern Warfare (2019) — кстати, визуально очень интересно обновили.

А боевой пропуск оказался довольно интересным. И наполнение у него на удивление богатое, и сама система нелинейного открытия контента по-настоящему работает. На 50-м этапе можно без проблем заполучить всё, что хотелось из основной части абонемента — так, например, в Fortnite точно не получится сделать. Тут действительно большой плюс Infinity Ward.

Всё самое интересное мне удалось забрать за первые 50 уровней Фото: Activision

Ещё с запуском сезона наконец-то добавили полноценное меню со статистикой, чуть подпилили интерфейс. Или я уже начал привыкать к нему, или разработчики его всё же доделывают так, что пользоваться им становится удобно. В общем, у MW2 в целом всё неплохо — правда, мультиплеерных карт и режимов хочется побольше. А то всего лишь одна карта в начале сезона совсем как-то скудно.

Call of Duty: Warzone 2 вышла на ПК и консолях. В неё без проблем можно играть в России.