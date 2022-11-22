СМИ: бывшего главу Disney буквально выгнали из компании

21 ноября Disney внезапно объявила о смене руководства: корпорацию покинул Боб Чапек. Вместо него совет директоров вернул Боба Айгера, который управлял холдингом около 20 лет и сделал его невероятно успешным.

Новость по теме В Disney вернулся Боб Айгер — он управлял компанией 20 лет

Издание The Hollywood Reporter со ссылкой на свои источники сообщило первые подробности ситуации. Оказывается, совет директоров был готов уволить Чапека как минимум последние полгода. Именно поэтому с ним не продлевали соглашение, которое должно было истечь в феврале. Уже бывший руководитель не устраивал топ-менеджеров своими спорными решениями и чередой скандалов, а последней каплей стали недавние крупные увольнения в Disney.

Как отмечают источники, Чапеку даже не дали времени попрощаться с командой. Ему позвонил один из членов совета директоров и сообщил, что совсем скоро с ним свяжутся юристы. После этого его попросили покинуть свой кабинет без каких-либо церемоний. Именно это и поразило других членов высшего руководства DIsney — многие из них узнали о смене CEO уже постфактум.

При этом в компании сейчас царит приподнятое настроение. Многие сотрудники очень рады возвращению Боба Айгера. Они хотят, чтобы он вернул Disney к точке, в которой он оставил корпорацию в 2020 году, когда её будущее было безоблачным, а на горизонте находились лишь успешные проекты.