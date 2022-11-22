В электромашины Honda и Sony хотят внедрить PS5
Поделиться
Издание VGC обратило внимание на материал газеты Financial Times, в котором говорится о сотрудничестве Sony и компании Honda. Якобы они хотят внедрить в новые электрокары полноценные PS5. Таким образом хотят создать конкурента Tesla.
Президент совместного предприятия компаний Sony Honda Mobility Идзуми Каваниши отметил, что у Sony есть много развлекательного контента, который можно противопоставить Tesla. Также он подчеркнул, что интегрировать PS5 «технически возможно».
У Sony есть контент, сервисы и развлекательные технологии, которые нравятся людям. Мы адаптируем это к передвижению, в этом и будет наше преимущество перед Tesla.
Sony Honda Mobility намерена выпустить свою первую модель электромобиля в Северной Америке к 2025 году. Более того, на PS5 дело не ограничится. В компании хотят, чтобы владельцы новых моделей Honda получили полный доступ к развлекательным системам.
Комментарии
- 22 ноября 2022
-
21:06
-
20:12
-
19:45
-
19:28
-
19:26
-
19:08
-
18:40
-
18:21
-
17:52
-
17:39
-
17:24
-
17:02
-
16:43
-
16:15
-
16:13
-
16:01
-
15:55
-
15:37
-
15:28
-
15:20
-
14:53
-
14:49
-
14:18
-
14:15
-
13:53
-
13:48
-
13:42
-
13:16
-
12:37
-
12:30
-
11:46
-
10:50
-
10:18
-
09:40
-
09:25
Партнерский контент