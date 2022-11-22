В электромашины Honda и Sony хотят внедрить PS5

Издание VGC обратило внимание на материал газеты Financial Times, в котором говорится о сотрудничестве Sony и компании Honda. Якобы они хотят внедрить в новые электрокары полноценные PS5. Таким образом хотят создать конкурента Tesla.

Президент совместного предприятия компаний Sony Honda Mobility Идзуми Каваниши отметил, что у Sony есть много развлекательного контента, который можно противопоставить Tesla. Также он подчеркнул, что интегрировать PS5 «технически возможно».

У Sony есть контент, сервисы и развлекательные технологии, которые нравятся людям. Мы адаптируем это к передвижению, в этом и будет наше преимущество перед Tesla.

Sony Honda Mobility намерена выпустить свою первую модель электромобиля в Северной Америке к 2025 году. Более того, на PS5 дело не ограничится. В компании хотят, чтобы владельцы новых моделей Honda получили полный доступ к развлекательным системам.