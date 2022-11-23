YouTube обязали разблокировать канал правительства России

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил, что все исковые требования «Думы ТВ» Арбитражным судом Москвы полностью удовлетворены. По итогу суд обязал компанию Google разблокировать YouTube-канал Госдумы.

В случае неисполнения решения суд будет взыскивать неустойку в размере 100 тыс. рублей в день до достижения 1 млрд рублей. Она будет увеличиваться вдвое каждую неделю. Володин поручил депутатам взять этот вопрос под строгий контроль.

Комитету по вопросам семьи, женщин и детей — продумать, куда необходимо направить средства, которые должна перечислить Google «Думе ТВ». А если деньги перечислять не будут и попытаются уйти в процедуру банкротства, то попросим Комитет по безопасности и противодействию коррупции подумать, как мы будем взыскивать эти средства.



Где у них имущество, счета и всё остальное? Так себя вести с парламентом России — это не с президентом США Трампом. Государственную Думу нельзя отключать от коммуникаций, даже если это международная компания.