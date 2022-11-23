YouTube обязали разблокировать канал правительства России
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Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил, что все исковые требования «Думы ТВ» Арбитражным судом Москвы полностью удовлетворены. По итогу суд обязал компанию Google разблокировать YouTube-канал Госдумы.
В случае неисполнения решения суд будет взыскивать неустойку в размере 100 тыс. рублей в день до достижения 1 млрд рублей. Она будет увеличиваться вдвое каждую неделю. Володин поручил депутатам взять этот вопрос под строгий контроль.
Комитету по вопросам семьи, женщин и детей — продумать, куда необходимо направить средства, которые должна перечислить Google «Думе ТВ». А если деньги перечислять не будут и попытаются уйти в процедуру банкротства, то попросим Комитет по безопасности и противодействию коррупции подумать, как мы будем взыскивать эти средства.
Где у них имущество, счета и всё остальное? Так себя вести с парламентом России — это не с президентом США Трампом. Государственную Думу нельзя отключать от коммуникаций, даже если это международная компания.
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