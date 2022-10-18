YouTube в России всё ещё не хотят блокировать

Вопрос о блокировке YouTube в России поднимался множество раз, однако сервис до сих пор работает на территории страны. Недавно об этом снова заговорили после блокировки аккаунтов Совета Федерации.

Глава профильной комиссии Совета Федерации Алексей Пушков сообщил, что планирует обратиться в Роскомнадзор и Генпрокуратуру РФ с предложением рассмотреть возможность блокировки YouTube в России. Несмотря на желание Пушкова, зампред комитета СФ по международным делам Андрей Климов отметил, что YouTube вряд ли заблокируют.

Решение Google заблокировать аккаунты Совета Федерации в YouTube не приведёт к блокировке платформы в России, но нужно развивать свои онлайн-площадки.

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Вероятно, YouTube заблокируют в России только в самом крайнем случае, и, видимо, он ещё не наступил.