Грубиян из поддержки Need for Speed Unbound извинился и ушёл в радиомолчание
Поделиться
Недавно SMM-менеджер Need for Speed Unbound в «Твиттере» поднял целый скандал из-за попыток общения со своей аудиторией в молодёжном стиле. Разработчик пообщался с одним из фанатов в очень грубой манере, из-за чего многие геймеры заявили, что теперь точно не станут покупать долгожданную гонку.
Спустя сутки грубиян извинился перед аудиторией. Он заявил, что пересёк черту в общении с аудиторией, и сообщил, что увидится с фанатами уже на следующей неделе, когда выйдет игра. После этого аккаунт не опубликовал ни единого твита. Судя по всему, он ушёл в радиомолчание до релиза игры.
Фото: Twitter
Мы признаём, что немного увлеклись шумихой по поводу запуска игры и некоторые из наших недавних комментариев в социальных сетях перешли черту дозволенного. Мы извиняемся перед теми фанатами, кого могли обидеть наши сообщения. Мы станем лучше. Увидимся на следующей неделе.
Need for Speed Unbound выходит 2 декабря на PS5, Xbox Series и ПК.
Комментарии
- 24 ноября 2022
-
21:36
-
21:24
-
21:13
-
20:37
-
20:00
-
19:31
-
19:12
-
18:43
-
18:41
-
17:50
-
17:05
-
16:56
-
16:39
-
16:27
-
16:12
-
15:52
-
15:52
-
15:13
-
15:06
-
14:45
-
14:41
-
14:23
-
13:57
-
13:43
-
13:35
-
13:26
-
13:10
-
13:06
-
13:03
-
12:42
-
12:39
-
12:38
-
11:41
-
11:05
-
10:56
Партнерский контент