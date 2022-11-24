Samsung отложила возвращение в Россию на неопределённый срок

Драма с возвращением Samsung в Россию продолжается. В сентябре сообщалось, что южнокорейская компания планирует возобновить деятельность в нашей стране, а в октябре даже наняла почти весь штат ушедшей из РФ Electrolux. Казалось, Samsung вот-вот вернётся в РФ, как вдруг источники «Известий» сообщили о том, что возобновление продаж техники компании откладывается на неопределённый срок.
Как отмечает один из собеседников издания, Samsung опасается вторичных санкций, которые могут наложить США при возобновлении работы в РФ. При этом корпорация не закрывает московский офис и продолжает набирать сотрудников — на момент публикации заметки в компании открыто 28 вакансий. Кроме того, Samsung Pay продолжает работать с российскими картами «Мир».
Как отмечает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, крупные технологические компании ждут, пока продажи в России возобновит какая-либо из них. После этого её примеру последуют и остальные, считает эксперт.
- 24 ноября 2022
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