Samsung отложила возвращение в Россию на неопределённый срок

Драма с возвращением Samsung в Россию продолжается. В сентябре сообщалось, что южнокорейская компания планирует возобновить деятельность в нашей стране, а в октябре даже наняла почти весь штат ушедшей из РФ Electrolux. Казалось, Samsung вот-вот вернётся в РФ, как вдруг источники «Известий» сообщили о том, что возобновление продаж техники компании откладывается на неопределённый срок.

Как отмечает один из собеседников издания, Samsung опасается вторичных санкций, которые могут наложить США при возобновлении работы в РФ. При этом корпорация не закрывает московский офис и продолжает набирать сотрудников — на момент публикации заметки в компании открыто 28 вакансий. Кроме того, Samsung Pay продолжает работать с российскими картами «Мир».

Как отмечает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, крупные технологические компании ждут, пока продажи в России возобновит какая-либо из них. После этого её примеру последуют и остальные, считает эксперт.