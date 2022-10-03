Российский офис Samsung нанял почти весь штат ушедшей из РФ Electrolux

Как сообщает «Коммерсантъ», Samsung наняла менеджеров по развитию бизнеса, а также продажам в сфере крупной бытовой техники из покинувшей российское подразделение Electrolux. Источники издания отмечают, что Samsung, в отличие от конкурентов, не оставляет попыток вернуться в Россию, хотя о каком-либо финальном решении речи пока нет. Поставки пока также не возобновляют.

Южнокорейская компания также продолжает увеличивать число вакансий в России. Ещё в 2021 году на сайте HeadHunter было 78 вакансий от Samsung Electronics Rus Company и 60 от Samsung Research Russia. За девять месяцев 2022 года обе корпорации опубликовали 192 вакансии. Заинтересованность бывшими работниками Electrolux объясняют тем, что компания много лет активно конкурировала с Samsung — сотрудники шведской компании хорошо знают модельный ряд Samsung, что сокращает время на возможную переподготовку.

Одни эксперты считают, что Samsung может релоцировать российских сотрудников в СНГ или Корею. А дополнительные вакантные места обусловлены мерами предосторожности на фоне последних событий в России. Другие заявляют, что у Samsung куда более глубокий горизонт планирования, и она оптимистично смотрит на будущее, учитывая отложенный спрос, который надо будет потом удовлетворять, для чего и понадобится больше опытных сотрудников.