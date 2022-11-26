Хидео Кодзима рассказал о разработке культовой Snatcher

В 1988 году Konami выпустила на NEC PC-8800 и MSX2 киберпанковое приключение Snatcher, которое разработал Хидео Кодзима. Игра вышла в релиз 26 ноября — в честь 34-летия глава Kojima Productions рассказал о её разработке.

Кодзима отметил, что в конце 80-х он работал на Сикоку в отделе разработки игр для MSX2. При этом именно он предложил выпустить Snatcher сначала на PC-88, а уже через месяц издать проект на MSX2. В своём треде Хидео опубликовал первое изображение, с которым он пришёл к боссам Konami и предложил разработать Snatcher.

Он нарисовал арт от руки, а потом сделал его ксерокопию, потому что в те годы ещё не было цифровых принтеров. Тогда геймдизайнеру было всего 24 года.

Фото: Hideo Kojima

Изначально Кодзима хотел назвать игру Junker, но руководство Konami решило переименовать проект в Snatcher — так в игре называются андроиды, с которыми борются главные герои. Хидео также вспомнил, что Metal Gear изначально называлась Intruder, а Policenauts он хотел выпустить как Beyond.