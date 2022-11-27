В Великобритании уже знают дату выхода The Elder Scrolls 6
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The Elder Scrolls 6 может выйти где-то между 2026 и 2028 годами. После выхода Starfield в 2023-м Bethesda сможет начать активно разрабатывать фэнтезийное ролевое приключение. Но более точный год выхода до сих пор неизвестен.
Правительство Британии, которому Microsoft предоставила целый ряд секретных документов, касающихся сделки с Activision Blizzard за $ 68,7 млрд, может знать примерное окно релиза проекта. В них не сообщается точная намеченная дата или месяц премьеры. Указан лишь примерный период, когда игра может выйти. Но информацию, к сожалению, скрыли перед публикацией.
Фото: Twitter
Такие тайтлы, как Elder Scrolls 6 (которые не ожидаются до [ВЫРЕЗАНО], тогда как последняя часть серии вышла в 2011 году), а также другие будущие игры не будут приносить [ВЫРЕЗАНО] ежегодных доходов от пользователей PlayStation.
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