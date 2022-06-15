Bethesda после The Elder Scrolls 6 возьмётся за Fallout 5. Релиз в 2030 году?

Руководитель Bethesda Game Studios Тодд Говард подтвердил в интервью IGN, что следующей после The Elder Scrolls 6 игрой студии станет Fallout 5.

Да, сейчас The Elder Scrolls 6 находится на этапе предварительного производства и, очевидно, после мы возьмёмся за Fallout 5. Наш график на обозримое будущее выглядит вполне очевидным.

Однако когда же выйдет Fallout 5? Это отличный вопрос, ведь Starfield будет выпущена лишь в 2023 году. Это значит, что The Elder Scrolls 6 появится не раньше 2025-2026 года. Это, в свою очередь, означает, что Fallout 5 в реальности не приходится ждать раньше 2030 года. Звучит по-настоящему устрашающе, если задуматься.

Просто осознайте: между пятой и шестой частями The Elder Scrolls пройдёт около 14-15 лет. Примерно столько же пройдёт между Fallout 4 и Fallout 5 — так и получается 2029-2030 год.