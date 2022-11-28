Гроссмейстер Непомнящий про Dota 2: две игры проиграл – компьютер уже в стену летит

Российский шахматный гроссмейстер Ян Непомнящий рассказал о своём увлечении компьютерной игрой Dota 2.

В интервью YouTube-каналу «Книжный чел» спортсмен рассказал, что играет в «Доту» во время отдыха, хотя его уровень отличается от прежнего, поскольку игра постоянно меняется.

В первую «Доту» я играл неплохо, много всего знал. Сейчас всё изменилось, потому что это по сути новая игра. Сейчас всё уже хорошо известно – есть десятки и сотни тысяч игр профессионалов, которые любой может посмотреть и научиться играть.

Кроме того, Непомнящий признался, что он нервничает после поражений и проводит слишком много времени, чтобы закончить день в Dota 2 победой.

Условно, я одну партию проиграл – всё, начинается тильт. Нужно отыграться. Вторую проиграл – компьютер уже в стену летит. Если серьезно – это большая опасность, когда проиграл, выиграл, проиграл и хочешь на хорошей ноте закончить. И так незаметно полдня проходит. Столько времени нет, к сожалению.

Ранее гроссмейстер играл в Defense of the Ancients, в 2011 году победил на ASUS Winter 2011 по первой «Доте» в составе команды TR. В 2012 году Непомнящий принял решение выбрать карьеру в шахматах.