Илон Маск может пойти против Apple

Пока все в Сети обсуждают неординарные решения Илона Маска по поводу «Твиттера», миллиардер, похоже, собирается пойти против Apple. По словам Маска, корпорация пригрозила удалить «Твиттер» из App Store, но, по какой именно причине, неизвестно.

Также миллиардер упомянул о некоем секретном налоге в 30%, который Apple взимает с пользователей при оплате различных услуг в социальной сети. App Store от Apple — единственный способ распространения приложений на iPhone. Если «Твиттер» удалят, социальная сеть потеряет одну из своих основных платформ распространения.

Ещё Маск упомянул, что Apple полностью убрала свою рекламу из соцсети и, судя по всему, больше не планирует её покупать. После этого миллиардер опубликовал мем, в котором показан автомобиль, выбирающий между налогом в 30% и войной второй вариант. Позже публикация была удалена.

Фото: Twitter

Чем закончится это противоборство, неизвестно. Apple пока что не комментировала слова Маска.