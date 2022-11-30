В России профинансируют фильмы о «традиционных ценностях» и «деградирующей Европе»

Министерство культуры Российской Федерации определило 17 приоритетных тем государственной финансовой поддержки кинопроизводства на 2023 год. Фильмы и сериалы, снятые на опубликованные тематики, получат господдержку в приоритетном порядке.

Среди 17 тем финансирование в первую очередь получат фильмы, которые акцентируют внимание на культуре России, её «традиционных ценностях», а также о «деградации Европы» и «нео-колониальной политике стран англо-саксонского мира»:

Культура России. Сохранение, создание и распространение традиционных ценностей.

Историческое кино. Уроки истории, уроки памяти. Противодействие попыткам фальсификации истории. Миротворческая миссия России.

Россия – современное, стабильное и безопасное государство, предоставляющее возможности для развития и самореализации.

Противодействие современным проявлениям идеологии нацизма и фашизма. Популяризация героизма и самоотверженности российских воинов в ходе специальной военной операции.

Популяризация службы в Вооруженных силах России. Единение общества вокруг поддержки армии (фронтовые бригады, добровольцы, волонтёры).

Духовно-нравственное, патриотическое воспитание граждан России. Противодействие экстремизму.

Нео-колониальная политика стран англо-саксонского мира. Деградация Европы. Формирование многополярного мира.

С полным списком приоритетных тем государственной финансовой поддержки на 2023 год можно ознакомиться на официальном сайте Министерства культуры РФ.