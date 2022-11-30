На Xbox нельзя активировать коды из Турции и Аргентины. Microsoft прикрывает лавочку?

В цифровом магазине Xbox больше не активируются коды на игры, купленные в Турции и Аргентине. Об этом сообщают продавцы, которые приобретают ключи для перепродажи. При этом коды из других регионов активируются без проблем.

Некоторые игроки посчитали, что Microsoft решила внимательнее и серьёзнее регулировать собственный игровой рынок. При этом некоторые пользователи сообщают, что коды «активируются на новые аккаунты, созданные под нужный регион».

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В августе сообщалось, что крупные игровые издатели Microsoft и Sony будут блокировать использование банковских карт Ozan и Oldubil для аккаунтов не из Турции. Этими картами россияне начали пользоваться после того, как обе игровые компании ушли с российского рынка.