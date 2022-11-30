Официально: в декабре подписчики PS Plus получат Mass Effect, Biomutant и ещё одну игру

29 ноября инсайдеры заявили, что в декабрьскую подборку PS Plus войдут Mass Effect: Legendary Edition, Biomutant и DKO: Divine Knockout. Сегодня Sony подтвердила эту информацию — пользователи сервиса смогут добавить новые игры в свои библиотеки с 6 декабря. Раздача продлится до 2 января.
Фото: Sony
Mass Effect: Legendary Edition (PS4)
Сборник ремастеров трилогии Mass Effect — все три игры со всеми сюжетными дополнениями. Одна из самых масштабных и высокоценённых космоопер в истории индустрии.
Biomutant (PS5, PS4)
Экшен про сумасшедшего боевого зверька в открытом мире. Игра получила средние оценки на выходе, но понравилась многим за счёт необычного сеттинга — постапокалипсиса с разумными животными.
DKO: Divine Knockout (PS5, PS4)
Это мультиплеерный динамичный экшен от третьего лица, события которого разворачиваются в мире богов и древних мифов. Разработчики делают особую ставку на сражения с учётом физики.
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