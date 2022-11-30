Официально: в декабре подписчики PS Plus получат Mass Effect, Biomutant и ещё одну игру

29 ноября инсайдеры заявили, что в декабрьскую подборку PS Plus войдут Mass Effect: Legendary Edition, Biomutant и DKO: Divine Knockout. Сегодня Sony подтвердила эту информацию — пользователи сервиса смогут добавить новые игры в свои библиотеки с 6 декабря. Раздача продлится до 2 января.

Фото: Sony

Mass Effect: Legendary Edition (PS4)

Сборник ремастеров трилогии Mass Effect — все три игры со всеми сюжетными дополнениями. Одна из самых масштабных и высокоценённых космоопер в истории индустрии.

Biomutant (PS5, PS4)

Экшен про сумасшедшего боевого зверька в открытом мире. Игра получила средние оценки на выходе, но понравилась многим за счёт необычного сеттинга — постапокалипсиса с разумными животными.

DKO: Divine Knockout (PS5, PS4)

Это мультиплеерный динамичный экшен от третьего лица, события которого разворачиваются в мире богов и древних мифов. Разработчики делают особую ставку на сражения с учётом физики.