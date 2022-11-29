В декабре по PS Plus раздадут Mass Effect, Biomutant и ещё одну игру
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В очередной раз подборка бесплатных игр месяца для базового PS Plus утекла незадолго до анонса. Официально Sony расскажет о них завтра вечером, 30 ноября, а забрать проекты дадут с 6 декабря по 3 января.
Mass Effect: Legendary Edition (PS4)
Сборник ремастеров трилогии Mass Effect — все три игры со всеми сюжетными дополнениями. Идеальная возможность впервые познакомиться или перепройти любимые RPG.
Biomutant (PS5, PS4)
Экшен про мутировавшую панду в открытом мире. Игра получила средние оценки на выходе, но понравилась многим за счёт необычного сеттинга — постапокалипсиса с разумными животными.
DKO: Divine Knockout (PS5, PS4)
Это мультиплеерный динамичный экшен от третьего лица в мире богов и древних мифов. Разработчики делают особую ставку на сражения с учётом физики. Игру раздадут по подписке в день выхода.
Новость по темеВ каталог PS Plus добавили 16 новых бесплатных игр
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