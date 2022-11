Герои сериала The Last of Us — на новых персональных постерах

HBO презентовала пачку персональных постеров сериала The Last of Us. На них изображены Джоэл, Элли, Марлин, Генри, Фрэнк и другие герои постапокалиптической драмы.

Джоэл

Фото: HBO

Элли

Фото: HBO

Тесс

Фрэнк

Фото: HBO

Райли

Фото: HBO

Томми

Фото: HBO

Билл

Фото: HBO

Генри

Фото: HBO

Сэм

Фото: HBO

Сара

Фото: HBO

Марлин

Фото: HBO

The Last of Us основана на одноимённой игре Naughty Dog, ремейк которой как раз выходил пару месяцев назад на PS5 и вскоре появится на ПК. По сюжету главный герой Джоэл получает заказ перевезти маленькую девочку Элли через все Соединённые Штаты Америки, поскольку она может помочь побороть страшный вирус.

Сериал The Last of Us перескажет события первой части игры, добавив в него различные уникальные элементы. Роль Джоэла исполнит Педро Паскаль, а Элли сыграет Белла Рамзи. За создание сериала отвечают автор франшизы Нил Дракманн и создатель сериала «Чернобыль» Крейг Мазин.

Премьера шоу состоится 15 января 2023 года. В первом сезоне будет 10 эпизодов.