Джим Керри ушёл из «Твиттера»

Известный актёр Джим Керри объявил на своей странице в «Твиттере», что покидает социальную сеть. Свой уход актёр сопроводил небольшой карикатурой, которую сделал сам Керри вместе со своим другом Джимми Хейвордом.
В карикатуре можно увидеть сумасшедшего старого смотрителя маяка, который в обнажённом виде призывает ангелов. По словам Керри, смотритель с помощью света своего фонаря пробивается через коварную ночь, чтобы привести всех к добру. Ещё актёр отметил, что любит всех своих поклонников.
Вот эта странная карикатура
Неизвестно, с чем именно связан уход Керри из социальной сети. Вполне возможно, причиной послужило то, что компанией теперь управляет Илон Маск, который приводит соцсеть в упадок.
Впрочем, некоторые не верят в уход Керри из соцсети и отмечают, что актёр таким образом просто хотел обратить внимание на насущные проблемы «Твиттера».
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