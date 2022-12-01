Джим Керри ушёл из «Твиттера»

Известный актёр Джим Керри объявил на своей странице в «Твиттере», что покидает социальную сеть. Свой уход актёр сопроводил небольшой карикатурой, которую сделал сам Керри вместе со своим другом Джимми Хейвордом.

В карикатуре можно увидеть сумасшедшего старого смотрителя маяка, который в обнажённом виде призывает ангелов. По словам Керри, смотритель с помощью света своего фонаря пробивается через коварную ночь, чтобы привести всех к добру. Ещё актёр отметил, что любит всех своих поклонников.

Вот эта странная карикатура

Неизвестно, с чем именно связан уход Керри из социальной сети. Вполне возможно, причиной послужило то, что компанией теперь управляет Илон Маск, который приводит соцсеть в упадок.

Впрочем, некоторые не верят в уход Керри из соцсети и отмечают, что актёр таким образом просто хотел обратить внимание на насущные проблемы «Твиттера».