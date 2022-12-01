Для Battlefield 2042 объявили пятый сезон. Ранее игру планировали бросить после 4-го

DICE неожиданно объявила, что у Battlefield 2042 будет пятый сезон — это важный анонс, поскольку ранее предполагалось, что активная поддержка шутера закончится на четвёртом сезоне (последнем, который EA обязана выпустить).
Пятый сезон станет традиционным по наполнению — новая карта (ремейк локации из Battlefield 4), новый специалист, новый боевой пропуск, новое оружие и так далее.
Вместе с этим DICE подтвердила, что в четвёртом сезоне (должен стартовать в феврале-марте) переработают карту Discarded и добавят новую локацию, которая вновь будет создана в первую очередь для сражений пехоты. Вот её первый концепт:
Фото: EA
Сейчас в Battlefield 2042 проходит третий сезон — вместе с ним ЕА масштабно пытается вернуть всех игроков обратно в игру, добавляя шутер в подписку EA Play и планируя масштабные бесплатные выходные в течение декабря.
- 1 декабря 2022
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