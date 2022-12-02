Драма «На Западном фронте без перемен» попала в топ пиратских фильмов в России в ноябре

Издание «Бюллетень кинопрокатчика» опубликовало фильмы, которые наиболее сильно привлекли пиратов в ноябре 2022 года. В топе есть «Чёрный Адам» с Дуэйном Джонсоном, картина «Покерфейс» Рассела Кроу и триллер «В эфире» с Мэлом Гибсоном.

Уверенное первое место заняла лента «Не беспокойся, дорогая» с Флоренс Пью и Гарри Стайлсом, второе место забрала экранизация романа Эриха Марии Ремарка «На Западном фронте без перемен». Тройку лидеров закрыла картина «Смотрите, как они бегут».

Самые популярные фильмы у пиратов в ноябре

«Не беспокойся, дорогая». «На Западном фронте без перемен». «Смотрите, как они бегут». «Варвар». «Билет в рай». «Чёрный Адам». «Неувольняемый». «Покерфейс». «В эфире». «В духе Рождества».

В прошлом месяце топ возглавил российский боевик «Лучшие в аду». Также в список попали «Блондинка» и «Три тысячи лет желаний».