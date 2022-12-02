Драма «На Западном фронте без перемен» попала в топ пиратских фильмов в России в ноябре
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Издание «Бюллетень кинопрокатчика» опубликовало фильмы, которые наиболее сильно привлекли пиратов в ноябре 2022 года. В топе есть «Чёрный Адам» с Дуэйном Джонсоном, картина «Покерфейс» Рассела Кроу и триллер «В эфире» с Мэлом Гибсоном.
Уверенное первое место заняла лента «Не беспокойся, дорогая» с Флоренс Пью и Гарри Стайлсом, второе место забрала экранизация романа Эриха Марии Ремарка «На Западном фронте без перемен». Тройку лидеров закрыла картина «Смотрите, как они бегут».
Самые популярные фильмы у пиратов в ноябре
- «Не беспокойся, дорогая».
- «На Западном фронте без перемен».
- «Смотрите, как они бегут».
- «Варвар».
- «Билет в рай».
- «Чёрный Адам».
- «Неувольняемый».
- «Покерфейс».
- «В эфире».
- «В духе Рождества».
В прошлом месяце топ возглавил российский боевик «Лучшие в аду». Также в список попали «Блондинка» и «Три тысячи лет желаний».
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