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Драма «На Западном фронте без перемен» попала в топ пиратских фильмов в России в ноябре

Драма «На Западном фронте без перемен» попала в топ пиратских фильмов в России в ноябре
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Издание «Бюллетень кинопрокатчика» опубликовало фильмы, которые наиболее сильно привлекли пиратов в ноябре 2022 года. В топе есть «Чёрный Адам» с Дуэйном Джонсоном, картина «Покерфейс» Рассела Кроу и триллер «В эфире» с Мэлом Гибсоном.

Уверенное первое место заняла лента «Не беспокойся, дорогая» с Флоренс Пью и Гарри Стайлсом, второе место забрала экранизация романа Эриха Марии Ремарка «На Западном фронте без перемен». Тройку лидеров закрыла картина «Смотрите, как они бегут».

Самые популярные фильмы у пиратов в ноябре

  1. «Не беспокойся, дорогая».
  2. «На Западном фронте без перемен».
  3. «Смотрите, как они бегут».
  4. «Варвар».
  5. «Билет в рай».
  6. «Чёрный Адам».
  7. «Неувольняемый».
  8. «Покерфейс».
  9. «В эфире».
  10. «В духе Рождества».

В прошлом месяце топ возглавил российский боевик «Лучшие в аду». Также в список попали «Блондинка» и «Три тысячи лет желаний».

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