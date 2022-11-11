Топ пиратских фильмов в России в октябре возглавил отечественный боевик

Издание «Бюллетень кинопрокатчика» опубликовало список фильмов, которые привлекли пиратов в России в октябре 2022 года. В топ попал биографический фильм «Блондинка» про жизнь Мэрилин Монро с Аной де Армас и хоррор по повести Стивена Кинга «Телефон мистера Харригана».

Уверенное первое место занял российский боевик «Лучшие в аду», на втором месте расположилась норвежская комедия «Все ненавидят Йохана», а тройку замкнул фильм «За пивом!».

В сентябре лидером был фильм «Три тысячи лет желаний» Джорджа Миллера, а в этом месяце лента расположилась на седьмой позиции.

Самые популярные фильмы у пиратов в октябре