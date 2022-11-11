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Названы самые популярные фильмы среди пиратов в России в октябре

Топ пиратских фильмов в России в октябре возглавил отечественный боевик
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Издание «Бюллетень кинопрокатчика» опубликовало список фильмов, которые привлекли пиратов в России в октябре 2022 года. В топ попал биографический фильм «Блондинка» про жизнь Мэрилин Монро с Аной де Армас и хоррор по повести Стивена Кинга «Телефон мистера Харригана».

Уверенное первое место занял российский боевик «Лучшие в аду», на втором месте расположилась норвежская комедия «Все ненавидят Йохана», а тройку замкнул фильм «За пивом!».

В сентябре лидером был фильм «Три тысячи лет желаний» Джорджа Миллера, а в этом месяце лента расположилась на седьмой позиции.

Самые популярные фильмы у пиратов в октябре

  1. «Лучшие в аду»
  2. «Все ненавидят Йохана»
  3. «За пивом!»
  4. «Эра выживания»
  5. «Сбой сознания»
  6. «На Западном фронте без перемен»
  7. «Три тысячи лет желаний»
  8. «Блондинка»
  9. «Последний клиент»
  10. «Телефон мистера Харригана»
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