Топ пиратских фильмов в России в октябре возглавил отечественный боевик
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Издание «Бюллетень кинопрокатчика» опубликовало список фильмов, которые привлекли пиратов в России в октябре 2022 года. В топ попал биографический фильм «Блондинка» про жизнь Мэрилин Монро с Аной де Армас и хоррор по повести Стивена Кинга «Телефон мистера Харригана».
Уверенное первое место занял российский боевик «Лучшие в аду», на втором месте расположилась норвежская комедия «Все ненавидят Йохана», а тройку замкнул фильм «За пивом!».
В сентябре лидером был фильм «Три тысячи лет желаний» Джорджа Миллера, а в этом месяце лента расположилась на седьмой позиции.
Самые популярные фильмы у пиратов в октябре
- «Лучшие в аду»
- «Все ненавидят Йохана»
- «За пивом!»
- «Эра выживания»
- «Сбой сознания»
- «На Западном фронте без перемен»
- «Три тысячи лет желаний»
- «Блондинка»
- «Последний клиент»
- «Телефон мистера Харригана»
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